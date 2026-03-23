Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 12:39

Друг Зеленского вернулся на Украину и получил повестку на допрос

Юрий Корявченков. Обложка © ТАСС / Анна Марченко

Юрий Корявченков, давний соратник Владимира Зеленского ещё со времён их работы в «Квартале-95» и действующий депутат Верховной рады, вернулся на Украину. Об этом сообщает издание «Зеркало недели». Нардеп заявил о готовности явиться на допрос в рамках расследования дела, касающегося предполагаемой организованной преступной группировки в украинском парламенте.

В конце 2025 года антикоррупционные органы Украины обвинили пятерых членов ОПГ, действовавшей в парламенте. Эта группа, по данным следствия, обеспечивала депутатам незаконное вознаграждение за голосование в интересах определенных законопроектов. Для координации использовалась специальная группа в мессенджере, куда направлялись указания по номерам законопроектов. После голосований депутатам регулярно выплачивались суммы от 2 до 20 тысяч долларов США.

Среди обвиняемых, по сообщениям украинских СМИ, оказались близкий соратник Владимира Зеленского и соучредитель «Квартал-95» Сергей Шефир, а также депутаты Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Михаил Лаба, Игорь Негулевский и Ольга Савченко. Ещё один фигурант, Корявченков, успел покинуть Украину, но, как сообщает «Зеркало недели», вернулся, получил повестку на допрос и обещал явиться в НАБУ.

Ранее сообщалось, что на Украине открыли уголовное производство в отношении депутата Марьяны Безуглой по статье о госизмене. Сейчас следствие проверяет, могли ли публичные заявления Безуглой нанести ущерб украинским военным. Сама депутат уже отреагировала на ситуацию. Она заявила, что её не удастся запугать.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Верховная рада
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar