Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

31 марта, 10:34

Песков: России нужно не пасхальное перемирие, а мир на Украине

Обложка © Шедеврум/Life.ru

России нужно не перемирие, а полноценный мир на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, Владимир Зеленский должен взять на себя ответственность и принять решение, которое позволит выйти именно на мирное урегулирование, а не на временную паузу в боевых действиях.

«Мы ещё раз повторяем: Зеленский должен взять на себя ответственность и принять соответствующее решение, с тем чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие», — подчеркнул Песков.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова соблюдать пасхальное перемирие. Более того, его страна готова к любым уступкам кроме тех, которые затрагивают достоинство и суверенитет. По его словам, Украина намерена действовать зеркально: соблюдать тишину в ответ на тишину и наносить удары только для защиты. Однако, как отметил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, словам Зеленского верить нельзя. Он не исключил, что речами о возможным перемирием, Киев пытается «набрать очки» перед западными спонсорами.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

