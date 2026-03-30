30 марта, 15:20

Пасхальным обещаниям Зеленского доверять нельзя, заявили в Совфеде

Обещания Владимира Зеленского о пасхальном перемирии не стоят доверия. Как заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Газетой.ru», четыре года боевых действий показали, что России не стоит верить Украине.

«Четыре с лишним года враждебных действий Киева (причём это не только на поле боя, но и в информационной сфере) и стремление добиться подрыва доверия к России всеми возможными методами заставляет нас, к сожалению большому, наверное, для интересов мира во всем мире не верить ничему, что заявляет Зеленский», — указал дипломат.

Сенатор также отметил, что Зеленский, по его мнению, «не принадлежит сам себе», он просто «игрушка» в руках Евросоюза и НАТО. Карасин не исключил, что возможное перемирие на Пасху Киев использует для того, чтобы «набрать очки» перед западными спонсорами и выбить новые поставки оружия.

Карасин подчеркнул, что у России нет оснований доверять подобным инициативам. Тем более, что в прошлом году Зеленский уже нарушал пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным. Тогда Минобороны насчитало почти пять тысяч нарушений с украинской стороны.

Напомним, ранее Зеленский заявил о готовности Украины соблюдать режим прекращения огня на Пасху, но при этом оговорил принципиальную позицию по ключевым вопросам. По его словам, Киев готов к любым компромиссам, кроме тех, которые затрагивают достоинство и суверенитет. Зеленский также отметил, что Украина готова действовать зеркально: тишина в ответ на тишину, удары в ответ на удары.

Юлия Сафиулина
