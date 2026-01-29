Лавров: Киев использует перемирие, чтобы «запихнуть» людей на фронт
Лавров заявил о неприемлемости перемирия, которого добивается Зеленский
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва считает неприемлемым перемирие, которого добивается Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в интервью турецким СМИ.
По словам главы МИД РФ, российская позиция по этому вопросу неоднократно озвучивалась на самом высоком уровне, в том числе президентом Владимиром Путиным. Лавров подчеркнул, что предложения о прекращении огня сроком на 60 дней или дольше не устраивают Россию.
Министр также отметил, что все предыдущие перемирия в ходе конфликта использовались Киевом не для деэскалации, а для продолжения войны. По его словам, в такие периоды Украина получала новые вооружения, перегруппировывала силы и проводила масштабную мобилизацию.
«Любое перемирие использовалось для того, чтобы отловить как можно больше людей на улицах украинских городов и отправить их на передовую, дав режиму передышку для продолжения боевых действий», — заявил Лавров.
Накануне в Кремле позвали Зеленского в Москву на переговоры с Путиным. Как подчеркнул помощник президента России Юрий Ушаков, российская сторона никогда не отказывалась от такого рода контактов, но они должны быть хорошо подготовлены. Кроме того, в Кремле высказались против переговоров Зеленского и Путина где-либо кроме Москвы.
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