Лавров: Киев использует перемирие, чтобы «запихнуть» людей на фронт

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва считает неприемлемым перемирие, которого добивается Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в интервью турецким СМИ.

По словам главы МИД РФ, российская позиция по этому вопросу неоднократно озвучивалась на самом высоком уровне, в том числе президентом Владимиром Путиным. Лавров подчеркнул, что предложения о прекращении огня сроком на 60 дней или дольше не устраивают Россию.

Министр также отметил, что все предыдущие перемирия в ходе конфликта использовались Киевом не для деэскалации, а для продолжения войны. По его словам, в такие периоды Украина получала новые вооружения, перегруппировывала силы и проводила масштабную мобилизацию.

«Любое перемирие использовалось для того, чтобы отловить как можно больше людей на улицах украинских городов и отправить их на передовую, дав режиму передышку для продолжения боевых действий», — заявил Лавров.