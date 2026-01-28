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Опубликовано 28 января, 12:35
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«Безопасность гарантируем»: В Кремле позвали Зеленского в Москву на переговоры с Путиным

Ушаков: Зеленский может приехать в Москву, если хочет встречи с Путиным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о возможности визита Владимира Зеленского в Москву при условии его готовности к диалогу. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубинм напомнил помощник главы государства Юрий Ушаков.

В Кремле позвали Зеленского на переговоры в Москву. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Президент наш несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы, пожалуйста, приглашаем его в Москву», — сказал представитель Кремля.

Как подчеркнул Ушаков, российская сторона никогда не отказывалась от такого рода контактов, но они должны быть хорошо подготовлены. Он также подчеркнул, что Зеленскому в Москве будет обеспечена безопасность и необходимые условия для работы.

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Ранее министр иностранных дел Украины заявил, что Зеленский хочет лично встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения двух важнейших вопросов для мирного урегулирования. Это тема контроля над АЭС и территориальные притязания сторон.

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Наталья Демьянова
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