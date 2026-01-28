Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига лжёт о том, что Владимир Зеленский готов к личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. На это указывает манипулятивный характер целого ряда заявлений киевского режима, сообщил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Чепа.

Парламентарий заявил, что доверие Москвы к словам представителей украинской стороны крайне низко из-за постоянных манипуляций. По его мнению, встреча глав государств на данный момент не подготовлена, а предыдущие заявления Сибиги противоречат новой риторике.

Чепа напомнил, что всего накануне глава МИД Украины утверждал, что сначала Киев подпишет мирное соглашение с США, и лишь затем Вашингтон заключит его с Россией. Это, по мнению депутата, свидетельствует о манипулятивном характере слов Сибиги и не позволяет воспринимать их серьёзно.

«Сначала Украина подпишет мирное соглашение с американцами, а потом уже США будут подписывать его с Россией». Это показывает, что глава МИД Украины манипулирует словами, как ему захочется, и доверие всем его высказываниям крайне низкое», — высказался Чепа.

Ранее министр иностранных дел Украины заявил, что Владимир Зеленский хочет лично встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения двух важнейших вопросов для мирного урегулирования. Это тема контроля над АЭС и территориальные притязания сторон.