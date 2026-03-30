Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию с Россией на Пасху
Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины придерживаться режима прекращения огня на Пасху, подчеркнув при этом принципиальную позицию по ключевым вопросам.
«Мы готовы к любым компромиссам. Кроме компромиссов с нашим, как я сказал, достоинством и суверенитетом. Что касается укрепления позиций России за два-три дня, они ничего не смогут укрепить за два-три дня», — сказал Зеленский.
По его словам, Украина готова действовать зеркально: «тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов».
Российская сторона на момент заявления официально такое перемирие не предлагала. Ранее в контексте пасхальных дат звучали различные инициативы по временному прекращению огня.
Перемирия на Пасху и Рождество объявлялись и раньше. В январе 2023 года Владимир Путин в одностороннем порядке объявил 36-часовое рождественское перемирие (с 6 по 7 января). Украина отказалась его официально поддерживать, назвав инициативу попыткой перегруппировки войск. На Пасху 2025 года (19–21 апреля) Россия снова объявила одностороннее прекращение огня на 30 часов. Зеленский заявил, что Украина будет действовать «зеркально» («тишина в ответ на тишину»).
