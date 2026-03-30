Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины придерживаться режима прекращения огня на Пасху, подчеркнув при этом принципиальную позицию по ключевым вопросам.

«Мы готовы к любым компромиссам. Кроме компромиссов с нашим, как я сказал, достоинством и суверенитетом. Что касается укрепления позиций России за два-три дня, они ничего не смогут укрепить за два-три дня», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина готова действовать зеркально: «тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов».

Российская сторона на момент заявления официально такое перемирие не предлагала. Ранее в контексте пасхальных дат звучали различные инициативы по временному прекращению огня.