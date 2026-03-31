«Отчаянно нуждаются»: В Кремле раскрыли, зачем Киев заговорил о перемирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал недавние слова Владимира Зеленского касательно возможного прекращения огня на Пасху. Позиция Москвы сводится к тому, что никакой конкретной инициативы от украинского лидера не поступило.

«Из тех заявлений Зеленского, которые мы читали, четко сформулированной инициативы по «пасхальному перемирию» мы не увидели», — заявил Песков и добавил, что вместо официального документа звучат лишь общие тезисы.

В российской администрации убеждены, что официальный Киев всеми силами стремится получить паузу в боевых действиях. По оценке Пескова, окружение Зеленского «отчаянно нуждается в перемирии, любом перемирии».

Главная причина кроется в текущем положении дел на передовой. Как отметил спикер Кремля, «динамика на фронтах, которая, кстати, мониторится не только нашими специалистами, но и зарубежными, свидетельствует о том, что российские войска где-то быстрее, где-то медленнее, но по всей линии фронта продвигаются вперед».

Текущие высказывания расцениваются как попытка сменить тактику на фоне неудач для украинской стороны. Власти России продолжают фиксировать уверенное движение своей армии и не видят оснований для изменения курса.

Напомним, ранее Зеленский заявил о готовности Украины соблюдать режим прекращения огня на Пасху, но при этом оговорил принципиальную позицию по ключевым вопросам. По его словам, Киев готов к любым компромиссам, кроме тех, которые затрагивают достоинство и суверенитет. Зеленский также отметил, что Украина готова действовать зеркально: тишина в ответ на тишину, удары в ответ на удары.