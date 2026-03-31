Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 10:23

«Отчаянно нуждаются»: В Кремле раскрыли, зачем Киев заговорил о перемирии

Кремль отреагировал на заявление Зеленского о пасхальном перемирии

Обложка © Gettyimages / Anadolu

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал недавние слова Владимира Зеленского касательно возможного прекращения огня на Пасху. Позиция Москвы сводится к тому, что никакой конкретной инициативы от украинского лидера не поступило.

«Из тех заявлений Зеленского, которые мы читали, четко сформулированной инициативы по «пасхальному перемирию» мы не увидели», — заявил Песков и добавил, что вместо официального документа звучат лишь общие тезисы.

В российской администрации убеждены, что официальный Киев всеми силами стремится получить паузу в боевых действиях. По оценке Пескова, окружение Зеленского «отчаянно нуждается в перемирии, любом перемирии».

Главная причина кроется в текущем положении дел на передовой. Как отметил спикер Кремля, «динамика на фронтах, которая, кстати, мониторится не только нашими специалистами, но и зарубежными, свидетельствует о том, что российские войска где-то быстрее, где-то медленнее, но по всей линии фронта продвигаются вперед».

Текущие высказывания расцениваются как попытка сменить тактику на фоне неудач для украинской стороны. Власти России продолжают фиксировать уверенное движение своей армии и не видят оснований для изменения курса.

Пасхальным обещаниям Зеленского доверять нельзя, заявили в Совфеде

Напомним, ранее Зеленский заявил о готовности Украины соблюдать режим прекращения огня на Пасху, но при этом оговорил принципиальную позицию по ключевым вопросам. По его словам, Киев готов к любым компромиссам, кроме тех, которые затрагивают достоинство и суверенитет. Зеленский также отметил, что Украина готова действовать зеркально: тишина в ответ на тишину, удары в ответ на удары.

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar