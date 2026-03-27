Рубио назвал ложью слова Зеленского о требовании США вывода войск с Донбасса

Соединённые Штаты и страны Запада не планируют предоставлять Киеву гарантии безопасности до окончания украинского конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Американский дипломат также опроверг утверждения Владимира Зеленского о том, что Украина якобы получит гарантии безопасности только при условии вывода Вооружённых сил из Донбасса.

«Это ложь. И я видел, что он это сказал. Вызывает сожаление, что он это говорит. Поскольку он знает, что это неправда, и ему такое не говорили», — заявил Рубио. Он подчеркнул, что Киеву было сказано очевидное: гарантии безопасности не вступят в силу, пока не завершится война, иначе западные страны окажутся втянуты в боевые действия.

Заявление госсекретарь сделал по итогам участия в совещании глав внешнеполитических ведомств «Группы семи» во Франции.

Напомним, ранее Зеленский заявил о готовности Вашингтона обсуждать гарантии безопасности для Киева, но при условии отвода украинских войск из Донбасса. Он также посетовал на давление, которое американский президент оказывает на Киев ради урегулирования конфликта, и по сути отклонил главное требование Вашингтона, заявив, что «вывод ВСУ из подконтрольных им районов Донбасса не подлежит обсуждению».