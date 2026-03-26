Главарь киевского режима Владимир Зеленский в интервью Reuters заявил, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, если украинские войска покинут Донбасс.

«Американцы готовы завершить работу над этими гарантиями на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска из Донбасса», — утверждает экс-комик.

Зеленский также заявил, что сожалеет о давлении, которое американский лидер Дональд Трамп оказывает на Киев ради урегулирования конфликта на Украине.

Ранее СМИ писали, что вывод Вооружённых сил Украины из Донбасса может создать проблемы для Владимира Зеленского. Речь идёт не о рисках для страны в целом, а о личной политической позиции экс-комика. В публикации отмечается, что давление со стороны США усиливает этот фактор.