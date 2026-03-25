После завершения конфликта на Украине главе киевского режима Владимиру Зеленскому может грозить военный трибунал. Такое мнение РИА «Новости» высказал председатель правления Центра «Воин», депутат Государственной думы, Герой ЛНР Виктор Водолацкий.

«Когда конфликт завершится, то и его политическая карьера рухнет, и он предстанет перед военным трибуналом за геноцид в отношении собственного народа и православия», — отметил он.

По словам парламентария, нынешний статус Зеленского вызывает вопросы с точки зрения легитимности. В конституции страны не предусмотрено продление президентских полномочий даже при военном положении. Именно продолжающийся конфликт остаётся ключевым фактором, позволяющим главе государства удерживать власть. После его окончания, как он полагает, политическое будущее Зеленского окажется под угрозой.

Также Водолацкий заявил, что действия украинского руководства могут лечь в основу уголовного преследования. Соответствующие оценки уже формируются. Политика Киева якобы направлена против населения страны, особенно верующих. В частности, речь идёт о разрушении храмов и давлении на религиозные институты. Кроме того, парламентарий обвинил руководство Украины в том, что оно отправляет граждан в зону боевых действий ради собственных интересов.

Ранее сообщалось, что возможный вывод украинских войск из Донбасса может осложнить политическое положение Владимира Зеленского. Речь идёт прежде всего о рисках для самого главы киевского режима, а не для страны в целом. Отмечается, что подобный шаг способен серьёзно ударить по его позициям.