24 марта, 12:12

Зеленский допустил продолжение конфликта ещё на три года

Зеленский поручил разработать план работы Рады в условиях конфликта на три года

Владимир Зеленский поручил подготовить парламент к длительной работе в условиях конфликта. Как сообщает издание «Украинская правда», речь идёт о возможном сценарии ещё на три года вперёд.

«Владимир Зеленский поручил первому заместителю главы фракции «Слуга народа» Андрею Мотовиловцу подготовить план работы парламента в условиях, если Украине придётся воевать «ещё три года», — сказал информированный источник.

Источники утверждают, что инициатива связана с паузой в переговорах и смещением внимания США на ситуацию на Ближнем Востоке. При этом конкретные сроки подготовки документа не обозначены, однако работа уже началась.

В Госдуме заявили, что Армия России может нанести удар по резиденции Зеленского

Ранее в Кремле ответили на слухи о «невозможности» выборов на Украине в 2026 году. Поводом для вопроса стали материалы западных СМИ, в том числе The Times, где утверждалось, что Киев фактически отказался от проведения голосования в этом году.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Полина Никифорова
