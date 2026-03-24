В Кремле прокомментировали публикации о том, что президентские выборы на Украине в 2026 году якобы точно не состоятся. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что официальной отмены выборов не было, а подобные сообщения пока выглядят скорее как рассуждения.

Поводом для вопроса стали материалы западных СМИ, в том числе The Times, где утверждалось, что Киев фактически отказался от проведения голосования в 2026 году. По данным издания, к такому выводу пришла рабочая группа с участием представителей ЦИК Украины и гражданского общества.

Как писала британская газета, украинская сторона считает выборы невозможными до окончания активной фазы конфликта, проведения демаркации и как минимум шестимесячной подготовки. The Times также отмечала, что украинское законодательство не позволяет проводить выборы в условиях военного положения.

При этом Песков дал понять, что Москва исходит не из газетных публикаций, а из официальных решений Киева, которых пока не последовало.

Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако их не провели, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский тогда заявил, что голосование в таких условиях проводить не ко времени. Срок его полномочий истёк 20 мая 2024 года, но украинские власти настаивают, что он сохраняет легитимность до избрания нового главы государства. При этом для всех очевидно, что он затягивает избирательный процесс, опасаясь поражения на фоне снижения поддержки.