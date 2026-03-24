Сотрудников ФСБ, МВД и Росгвардии перевели на усиленный режим работы в Москве
Сотрудников ФСБ, МВД и Росгвардии перевели на усиленный режим работы. Как отметили в Федеральной службе безопасности, это сделали, чтобы помешать Киеву устроить диверсии в Москве и области.
В ведомстве уточнили, что все три структуры получили распоряжение работать в особом режиме, чтобы не допустить диверсионно-террористических актов. Силовикам удалось сорвать серию подготовленных атак. Злоумышленники из Киева нацеливались как на участников специальной военной операции, так и на стратегически важные объекты, расположенные в московском регионе. Для совершения преступлений планировалось применять бомбы и беспилотные летательные аппараты.
Напомним, что ранее ФСБ сообщила срыве крупных планов украинских диверсантов. Злоумышленники нацеливались на чиновников, военных, сотрудников силовых структур и объекты критической инфраструктуры. Противник держал в зоне особого внимания стратегические объекты московского региона.
