Из Польши в зону СВО отправили заминированные стельки: Что известно
Обложка © ЦОС ФСБ
В Москве задержали иностранца, который получил посылку с 504 самодельными взрывными устройствами, замаскированными под стельки для обуви с подогревом. Об этом сообщили в ФСБ.
Что известно на данный момент:
— Задержан мужчина 1994 года рождения. По данным спецслужбы, он действовал в рамках канала контрабанды, организованного украинскими спецслужбами.
— Посылка поступила из Польши транзитом через Беларусь. Её мужчина получил в одной из логистических компаний.
— Внутри находились 504 СВУ, замаскированные под стельки с подогревом.
— Устройства планировалось отправить в зону СВО под видом гуманитарной помощи.
— Мощность каждого устройства — около 1,5 грамма в тротиловом эквиваленте.
— По данным ФСБ, детонация происходила при подключении к источнику питания и могла привести к тяжёлым травмам, включая отрыв конечностей.
— Задержанный дал признательные показания.
В ведомстве также отмечают, что подобные устройства всё чаще маскируют под бытовые предметы — электронику, игрушки или аксессуары. Это усложняет их обнаружение и повышает риск для граждан.
По словам специалистов, современные СВУ могут оснащаться датчиками движения, дистанционным управлением и малозаметными компонентами, что делает такие схемы особенно опасными.
