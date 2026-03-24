Из Польши в зону СВО отправили заминированные стельки: Что известно

В Москве задержали иностранца, который получил посылку с 504 самодельными взрывными устройствами, замаскированными под стельки для обуви с подогревом. Об этом сообщили в ФСБ.

Что известно на данный момент:

— Задержан мужчина 1994 года рождения. По данным спецслужбы, он действовал в рамках канала контрабанды, организованного украинскими спецслужбами.

— Посылка поступила из Польши транзитом через Беларусь. Её мужчина получил в одной из логистических компаний.

— Внутри находились 504 СВУ, замаскированные под стельки с подогревом.

— Устройства планировалось отправить в зону СВО под видом гуманитарной помощи.

— Мощность каждого устройства — около 1,5 грамма в тротиловом эквиваленте.

— По данным ФСБ, детонация происходила при подключении к источнику питания и могла привести к тяжёлым травмам, включая отрыв конечностей.

— Задержанный дал признательные показания.

В ведомстве также отмечают, что подобные устройства всё чаще маскируют под бытовые предметы — электронику, игрушки или аксессуары. Это усложняет их обнаружение и повышает риск для граждан.

По словам специалистов, современные СВУ могут оснащаться датчиками движения, дистанционным управлением и малозаметными компонентами, что делает такие схемы особенно опасными.