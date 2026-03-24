Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытку ввоза в Россию опасного груза. Иностранный гражданин доставил партию стелек, начиненных взрывными устройствами, которые предназначались для отправки в зону специальной военной операции.

На кадрах оперативной съемки видно, как спецслужбы проводят досмотр транспортного средства подозреваемого. В салоне машины обнаружили коробки с маркировкой «Многослойные стельки с подогревом».

ФСБ показала кадры задержания курьера, перевозившего опасный груз для СВО.

При детальном осмотре содержимого выяснилось, что под видом обычных товаров народного потребления скрывались средства поражения. Эксперты подтвердили наличие внутри изделий опасных компонентов.

Задержанный мужчина сообщил, что занимается частными грузоперевозками. По его словам, он прибыл в российскую столицу по заказу клиента, которому требовалось перевезти шесть коробок с обувными аксессуарами.

«После разгрузки меня задержали», — признался фигурант дела на допросе. В настоящее время устанавливаются организаторы поставки и все лица, причастные к подготовке теракта.