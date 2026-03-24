ФСБ вовремя перехватила украинские дроны-убийцы, нацеленные на Москву

ФСБ России предотвратила попытку украинских спецслужб приобрести беспилотники особого типа на одном из московских предприятий. Речь идёт о дронах, которые управляются по оптоволоконному кабелю. Такие аппараты уже применяются российской армией для доставки грузов и ударов по технике противника. Каждый может нести до 20 килограммов полезной нагрузки.

По данным Центра общественных связей ФСБ, покупка велась именно с целью последующего оснащения взрывчаткой. В таком виде машины превратились бы в мощное террористическое оружие.

Правоохранители сорвали сделку на этапе подготовки. Теперь украинские службы лишились возможности получить эти аппараты для ударов по объектам в российской столице.

Операция прошла без подробностей о задержанных или изъятом имуществе. Ведомство ограничилось официальным заявлением.

Сейчас силовики продолжают работу по выявлению всех причастных к попытке теракта.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Мордовии 34-летнего предпринимателя, подозреваемого в государственной измене. Мужчина по заданию военной разведки Украины оформил у российских сотовых операторов более 1000 сим-карт и 10 виртуальных станций.