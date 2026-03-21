«Ничего противозаконного»: Жителя Мордовии задержали за помощь аферистам с Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Мордовии 34-летнего предпринимателя, подозреваемого в государственной измене. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, мужчина по заданию военной разведки Украины оформил у российских сотовых операторов более 1000 сим-карт и 10 виртуальных станций.

Видео © ЦОС ФСБ России

«За период с августа по октябрь 2025 года он оформил у российских операторов связи более 1 000 сим-карт и 10 виртуальных станций, доступ к которым за денежное вознаграждение предоставил кураторам из ГУР МО Украины для дистанционного мошенничества в отношении граждан Российской Федерации, а также планирования и осуществления подрывной деятельности», — сообщили в ЦОС.

В ФСБ отметили, что для сохранения анонимности все финансовые операции проводились через криптокошельки, созданные самим злоумышленником. СО УФСБ по Республике Мордовия уже возбудил уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Мужчина заключён под стражу, он признал вину.

«Я на конфиденциальной основе оказывал содействие гражданам Украины», — сказал он.

Фигурант передавал доступ к виртуальным АТС, сим-картам и личным кабинетам, зарегистрированным у российских операторов. Задержанный пояснил, что сначала испугался и отказался, но затем согласился, так как ему объяснили, что «ничего противозаконного в этом нет, лишь оператор может заблокировать номера».

Ранее представители Центра общественных связей ФСБ России показали кадры задержания 45-летнего жителя Феодосии, подозреваемого в государственной измене. По данным ведомства, мужчина передавал украинским спецслужбам сведения о воздушном прикрытии объектов топливно-энергетического комплекса Крыма.