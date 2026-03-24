24 марта, 06:59

Украинские диверсанты прячут бомбы в плиты, колонки и даже иконы — предупреждение ФСБ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

ФСБ России вновь предупредила об опасности самодельных взрывных устройств, которые украинские спецслужбы маскируют под обычные вещи повседневного пользования. В Центре общественных связей ведомства подчеркнули, что такой камуфляж применяется регулярно. Ранее удалось обезвредить несколько подобных зарядов.

Среди замаскированных находок — электрические плиты, наборы для маникюра, средства для ухода за волосами, парфюмерные наборы и пауэрбанки. Также взрывчатку прятали в музыкальных колонках, иконах и церковной утвари.

В список попали автозапчасти, тротуарная плитка и даже очки для управления FPV-дронами. Все эти предметы выглядели совершенно безобидно.

Силовики призывают проявлять бдительность при обнаружении подозрительных вещей. Особенно это касается посылок и находок в общественных местах.

Работа по выявлению и обезвреживанию таких устройств продолжается.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность двух россиян, подозреваемых в госизмене. Задержания прошли в Московской и Тверской областях. По данным ведомства, мужчины 21 и 36 лет самостоятельно вышли на связь с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины через интернет и передавали им информацию о военных объектах.

Оксана Попова
