Опасный груз под видом гуманитарки: Польши пытались передать заминированные стельки в зону СВО

ФСБ России пресекла контрабандный канал поставки взрывных устройств из Польши через Беларусь. Партия предназначалась для отправки в зону проведения специальной военной операции.

В Москве сотрудники ведомства задержали иностранца 1994 года рождения. Он действовал по заданию украинских кураторов и получил посылку в одной из логистических компаний столицы.

Внутри находилось 504 самодельных взрывных устройства, замаскированных под обычные стельки для обуви с функцией подогрева. Груз планировали отправить дальше под видом гуманитарной помощи российским воинским частям.

Эксперты-взрывотехники установили, что мощность каждого такого устройства составляет 1,5 грамма в тротиловом эквиваленте. При срабатывании они могли причинить серьёзный вред.

Задержанный уже дал показания. Следственные действия продолжаются, канал поставки полностью перекрыт.

Сейчас силовики проверяют возможных соучастников на всём пути следования груза.

Также ФСБ России вновь предупредила об опасности самодельных взрывных устройств, которые украинские спецслужбы маскируют под обычные вещи повседневного пользования. В Центре общественных связей ведомства подчеркнули, что такой камуфляж применяется регулярно. Ранее удалось обезвредить несколько подобных зарядов.