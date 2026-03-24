«Этот вопрос, он актуален по-прежнему, и, конечно, здесь украинскому, киевскому режиму предстоит определиться с вопросом легитимизации продолжения срока полномочий главы государства, главы режима в данном случае», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Выборы главы государства на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, но их отменили под предлогом военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский назвал проведение голосования «несвоевременным». Его официальный срок истёк ещё 20 мая 2024 года, однако Киев утверждает, что он остаётся легитимным лидером до избрания нового президента. Впрочем, многие считают, что Зеленский просто узурпировал власть и боится вновь идти на выборы, так как, согласно опросам общественного мнения, шансов на победу у него мало.