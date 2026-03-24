Соединённые Штаты на переговорах с Украиной требуют вывести войска из оставшихся подконтрольных Киеву районов Донецкой народной республики. Данную информацию передаёт «Украинская правда» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

Последний раунд переговоров между двумя странами прошёл 21 и 22 марта. Один из членов команды Владимира Зеленского анонимно признался изданию, что Киев вынужден постоянно спорить с договорённостями, которые ранее достигла Россия с США на саммите в Анкоридже.

«То есть о чём бы ни говорили, всегда всё сводится к тому, что американцы говорят типа: «Выйдите из Донбасса, и мы построим для вас рай, как договорились на Аляске», — ответил собеседник.

Источник также отметил, что власти США не видят возможности договариваться по главному вопросу. Из-за этого они могут покинуть переговорный процесс и сосредоточиться на Иране, промежуточных выборах в Конгресс и других темах. При этом он добавил, что Штаты даже готовы предоставить реальные гарантии безопасности, если Украина выполнит условие о выводе войск из Донбасса. Однако как это реализовать на практике, собеседник не представляет.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты выдвигают главе киевского режима Владимиру Зеленскому жёсткие условия в рамках возможного мирного соглашения по Украине, связывая их с вопросами территорий и санкций против России. От украинской стороны требуется получить карт-бланш, чтобы затем снять все ограничительные меры с РФ. В сложившихся условиях Зеленскому остаётся либо договариваться напрямую с Владимиром Путиным, либо уходить в отставку.