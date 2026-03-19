Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выступил с жёсткой критикой Владимира Зеленского, заявив, что тот рассчитывает удержаться у власти за счёт выборов и западной поддержки. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Похоже, мерзкая зелёная тля надеется продлить своё существование, вопреки законам биологии, добра и зла... Расчёт прост. Выборы, победа над английским военноподданным — единственный шанс остаться в живых. Операция Lost началась», — написал он.

По словам политика, украинское руководство делает ставку на проведение выборов, рассчитывая сохранить контроль над ситуацией. Он утверждает, что Киев пытается добиться легитимности на фоне продолжающегося конфликта. Медведев также упомянул финансовую помощь со стороны Евросоюза, оценив её в 90 миллиардов долларов. По его мнению, эти средства и внутренняя мобилизация используются для продления существующего курса.

Он считает, что проведение голосования рассматривается как ключевой шанс для действующей власти закрепиться и продолжить своё существование. При этом Медведев подчеркнул, что Зеленский, по его оценке, не может рассматриваться Россией как легитимный участник переговоров. Он провёл историческую параллель с нацистской Германией, отметив, что подобные лидеры не становятся стороной договорённостей. В качестве примера он напомнил, что акт о капитуляции Германии подписывали представители военного командования, а не политический лидер страны.

«Почему я пишу об этом сейчас? Чтобы развеять иллюзии всех, кто связывает возможность урегулирования конфликта с этой тварью. Что бы ни делала такая особа, она останется ровно тем, кем является. Потасканной б***», — заключил Медведев.

Ранее Зеленский призвал ускорить предоставление финансовой поддержки Украине. Он обратился к руководству Евросоюза с требованием разблокировать пакет помощи объёмом 90 миллиардов евро, который пока остаётся заблокированным Венгрией.