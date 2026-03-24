В Госдуме заявили, что Армия России может нанести удар по резиденции Зеленского

Российские войска могут нанести удар по резиденции Владимира Зеленского, когда он там окажется, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своё мнение он высказал «Газете.ru», комментируя сообщения о переброске сил ВСУ для защиты объекта.

По словам депутата, решение о таком ударе будет принимать высшее командование. При этом он выразил сомнение, что украинский политик действительно находится в своей официальной резиденции.

«Резиденция Зеленского, я думаю, где-нибудь уже давно в Великобритании, а здесь только холмики, может быть, замаскированные под газоны», — считает парламентарий.

Колесник добавил, что Зеленский часто разъезжает по Европе, готовя там себе убежища, поэтому найти его в официальной резиденции шанс невелик.

Однако ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Владимир Зеленский нужен России живым. По его словам, главе киевского режима нельзя умирать, пока он не побывал на всех судах за преступления против украинского и российского народов.