Главарь киевского режима Владимир Зеленский нужен России живым для судебного разбирательства, так как это позволит привлечь его к ответственности за действия, навредившие россиянам и украинцам. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Зеленский нам нужен живым для того, чтобы его судить за все его преступления против своего, прежде всего, народа и против народа России», — цитирует Картаполова ТАСС.

Депутат подчеркнул, что военной ликвидации экс-комика не планируется. Он отметил, что Зеленский де-юре нелегитимен, а де-факто продолжает управлять остатками страны. Это, как утверждает Картаполов, делает его важным участником любых переговоров о прекращении конфликта.

Кроме того, парламентарий утверждает, что Москва хочет показать миру, кого Запад поддерживал. По словам Картаполова, в США уже открыто обсуждается аудит расходов, направленных Киевом, а европейские страны, хотя пока не приступили к проверкам, рано или поздно займутся этим вопросом.

Ранее политолог-американист заявил, что влияние президента США Дональда Трампа на украинские власти сошло на нет. Тема президентских выборов на Украине, которую ранее активно лоббировал Вашингтон, исчезла из повестки. Если ещё недавно Киев под давлением США был готов обсуждать этот вопрос, выставляя встречные условия, то сейчас о нём просто забыли.