Влияние президента США Дональда Трампа на украинские власти сошло на нет. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Эксперт обратил внимание, что тема президентских выборов на Украине, которую ранее активно лоббировал Вашингтон, исчезла из повестки. Если ещё недавно Киев под давлением США был готов обсуждать этот вопрос, выставляя встречные условия, то сейчас о нём просто забыли.

По словам Дудакова, украинское руководство перестало прогибаться под американский нажим. Зеленский и его окружение не желают признавать территориальные потери и выводить войска из Донбасса, несмотря на тяжёлое положение ВСУ на фронте. В Киеве, очевидно, считают, что время работает на них.

Ранее сообщалось, что трёхсторонняя рабочая группа по Украине приостановила свою деятельность. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил паузу в её работе. В этой группе обсуждали вопросы безопасности с участием России, США и Украины. Песков отметил, что двусторонняя российско-американская группа по экономическим вопросам продолжает действовать. Он пояснил, что оба формата функционируют отдельно друг от друга и имеют разные направления работы.