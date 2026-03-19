Страны Европы не намерены участвовать в восстановлении Украины и быстро потеряют к ней интерес после завершения конфликта. Такое мнение ТАСС высказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Как только Россия победит, про Украину забудут сразу, в течение нескольких часов. Для них это отыгранный актив», — сказал он.

По словам парламентария, западные государства уже извлекли максимум выгоды из сложившейся ситуации. Он отметил, что дальнейший интерес к Киеву со стороны Европы будет минимальным. Депутат подчеркнул, что, по его оценке, Украина утратила значительную часть своего экономического потенциала, включая советское наследие. В связи с этим, как считает Картаполов, дополнительных ресурсов для извлечения выгоды у европейских стран не осталось.

Отдельно он обратил внимание на экономическое положение самих стран ЕС. По его мнению, они сталкиваются с серьёзными трудностями, которые ограничивают возможности для внешней помощи. Парламентарий указал, что отказ от российских энергоресурсов и переход на альтернативные поставки, включая сжиженный газ из США и Ближнего Востока, привёл к дополнительной нагрузке на экономику региона. На этом фоне, считает он, европейские правительства сосредоточатся на внутренних задачах и восстановлении собственных экономик, а не на поддержке Украины.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони в разговоре с Владимиром Зеленским заявила о намерении Рима участвовать в восстановлении Украины после завершения конфликта. Европейские и американские партнёры должны признавать роль Европы в мирном процессе, поскольку его итоги напрямую затрагивают ключевые интересы региона и имеют значение для стабильности и безопасности континента.