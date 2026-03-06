Мелони пообещала Зеленскому помощь Италии в восстановлении Украины

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заверила главу украинского режима Владимира Зеленского во время телефонного разговора, что Рим намерен сыграть важную роль в восстановлении страны после завершения конфликта. Это следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте итальянского правительства.

«Важно, чтобы европейские и американские партнеры признавали вклад Европы в мирный процесс, результат которого влияет на фундаментальные европейские интересы и имеет решающее значение для стабильности и безопасности континента», — говорится в заявлении.

Во время телефонного разговора Мелони и Зеленский обсудили возможные шаги по урегулированию конфликта и перспективы мирного процесса. Отдельное внимание стороны уделили обстановке на Ближнем Востоке, где в последнее время наблюдается обострение ситуации. Также собеседники обменялись мнениями о дальнейшем взаимодействии международных партнёров. В заявлении подчёркивается, что Италия рассчитывает активно участвовать в послевоенном восстановлении Украины и претендует на ведущую роль в реализации соответствующих проектов.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявляла, что Москва и Киев пока далеки от урегулирования территориальных разногласий. По её словам, одним из главных препятствий остаётся вопрос регионов, на которые претендует российская сторона.