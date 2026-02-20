Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 04:16

Мелони: Киев и Москва далеки от решения территориального вопроса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Москва и Киев остаются далеки от урегулирования территориального спора в рамках конфликта. В интервью Sky tg24 она назвала требования российской стороны о выводе украинских войск необоснованными.

По её словам, ключевым камнем преткновения остаются территории, на которые претендует Россия. Стороны, как отметила Мелони, пока не приблизились к решению этого вопроса.

«Мы очень далеки от основного вопроса, который заключается в территориях, где Россия продолжает предъявлять претензии», — сказала она.

С начала года ВС РФ освободили 42 населённых пункта в зоне СВО
С начала года ВС РФ освободили 42 населённых пункта в зоне СВО

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский сделал ряд противоречивых заявлений касательно возможных мирных договорённостей, пригрозив Вашингтону народным гневом. Он допустил обсуждение вывода подразделений ВСУ из Донбасса, однако выдвинул встречное требование к Москве — отвести войска на эквивалентное расстояние.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Украина
  • Италия
  • Джорджа Мелони
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar