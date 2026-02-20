Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Москва и Киев остаются далеки от урегулирования территориального спора в рамках конфликта. В интервью Sky tg24 она назвала требования российской стороны о выводе украинских войск необоснованными.

По её словам, ключевым камнем преткновения остаются территории, на которые претендует Россия. Стороны, как отметила Мелони, пока не приблизились к решению этого вопроса.

«Мы очень далеки от основного вопроса, который заключается в территориях, где Россия продолжает предъявлять претензии», — сказала она.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский сделал ряд противоречивых заявлений касательно возможных мирных договорённостей, пригрозив Вашингтону народным гневом. Он допустил обсуждение вывода подразделений ВСУ из Донбасса, однако выдвинул встречное требование к Москве — отвести войска на эквивалентное расстояние.