Выдача странами Евросоюза кредита Киеву в обход вето Венгрии лишь повлечёт ещё большие потери для Украины. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По словам депутата в беседе с «Лентой.ру», существует большая вероятность, что Киев так и не получит эти деньги, несмотря на все попытки провести их. Он напомнил, что обещанный полгода назад кредит Украина до сих пор не увидела.

Чепа также отметил, что нынешний энергетический кризис серьёзно влияет на экономику Европы. По его мнению, решение о выдаче кредита направлено на то, чтобы заставить Украину продолжать воевать «до последнего украинца». Без денег и оружия страна не продержится долго, а такие действия ведут лишь к новым потерям, резюмировал политик.