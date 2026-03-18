В Госдуме заявили, что выдача ЕС кредита Киеву приведёт к большим потерям на Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Savvapanf Photo
Выдача странами Евросоюза кредита Киеву в обход вето Венгрии лишь повлечёт ещё большие потери для Украины. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По словам депутата в беседе с «Лентой.ру», существует большая вероятность, что Киев так и не получит эти деньги, несмотря на все попытки провести их. Он напомнил, что обещанный полгода назад кредит Украина до сих пор не увидела.
Чепа также отметил, что нынешний энергетический кризис серьёзно влияет на экономику Европы. По его мнению, решение о выдаче кредита направлено на то, чтобы заставить Украину продолжать воевать «до последнего украинца». Без денег и оружия страна не продержится долго, а такие действия ведут лишь к новым потерям, резюмировал политик.
Напомним, накануне вечером Болгарское национальное радио со ссылкой на неназванного дипломата в Брюсселе опубликовало материал, где говорится, что ЕС согласовал выдачу Киеву кредита на 90 миллиардов евро. Источник утверждает, будто решение вступит в силу уже скоро и не будет пересмотрено. Однако стоит отметить, что официальных подтверждений этой информации пока не было. Отметим, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вчера в очередной раз подчеркнул, что будет блокировать транш для киевского режима до починки нефтепровода «Дружба» и возобновления прокачки нефти.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.