USAID выявил нарушения при контроле помощи Киеву на 26 млрд долларов

Проверка USAID выявила нарушения при контроле средств, направленных Киеву. Речь идёт о сумме около 26 млрд долларов. Об этом сообщил заместитель генерального инспектора структуры Адам Каплан.

«На Украине подрядчики, которых USAID нанял для надзора за прямой бюджетной поддержкой в размере 26 миллиардов долларов, не предоставляли требовавшиеся отчёты вовремя или вообще», — говорится в сообщении.

Каплан уточнил, что речь идёт о подрядчиках, которые отвечали за мониторинг распределения средств. По его словам, они не обеспечивали своевременную отчётность. Он отметил, что часть отчётов не поступала вовсе. Это затрудняло контроль за расходованием средств. Представитель структуры заявил, что в дальнейшем необходимо усилить требования к наблюдателям. Он указал на важность регулярного получения данных.

Ранее в США подняли вопрос о расходовании средств, направленных Украине. Американский лидер Дональд Трамп заявлял о необходимости проверить использование финансов, выделенных при предыдущей администрации. По его словам, речь шла о сотнях миллиардов долларов, которые направлялись на военные нужды. Он отмечал, что часть средств предоставляли в виде прямого финансирования. Также указывалось, что подход к поддержке может измениться, и акцент сместится на закупки продукции американского оборонного сектора вместо прямых выплат.