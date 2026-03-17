Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проверить, как были потрачены средства, направленные Украине. Об этом он сказал журналистам в Белом доме во время встречи с премьером Ирландии Михолом Мартином.

«Они покупают [оружие] у нас по полной стоимости. Но [бывший президент США Джо] Байден передал им $350-400 млрд наличными на оружие. И с этими наличными нам следует разобраться», — сказал Трамп.

При этом глава государства дал понять, что подход к поддержке изменился. Теперь речь идёт не о безвозмездной помощи, а о закупках продукции оборонной отрасли США.

Ранее Life.ru писал, что в Евросоюзе придумали, как продолжать оказывать военную поддержку Киеву, несмотря на блокирующую позицию Венгрии и Словакии. Деньги будут перечисляться напрямую через двусторонние соглашения, что исключает необходимость консенсуса на уровне всех членов ЕС.