В Европе заявили, что ЕС окончательно согласовал военный кредит Киеву на €90 млрд

Евросоюз согласовал предоставление Украине кредита на 90 млрд евро. Об этом сообщает Болгарское национальное радио со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе. До этого решение тормозила Венгрия.

«Я ожидаю, что решение по кредиту в 90 миллиардов евро <...> будет принято очень скоро. <…> Он согласован и не будет пересмотрен», — заявил источник.

По словам собеседника издания, глава Евросовета Антониу Кошта обсудил ситуацию с премьером Виктором Орбаном. В ходе разговора он подчеркнул необходимость придерживаться плана, утверждённого ещё в декабре.

«Не будет нефти — не будет и денег»: Орбан поставил Зеленскому ультиматум из-за «Дружбы»
"Не будет нефти — не будет и денег": Орбан поставил Зеленскому ультиматум из-за «Дружбы»

Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия договорились о строительстве нового трубопровода для поставок бензина и дизельного топлива. Объект протяжённостью 127 километров соединит нефтеперерабатывающие заводы в Братиславе и венгерском Сазхаломбатте. Такое решение вызвано необходимостью обеспечить энергетическую безопасность двух стран в условиях нефтяной блокады со стороны Украины.

BannerImage
