Песков подтвердил паузу в трёхсторонних переговорах

Работа трёхсторонней рабочей группы, в рамках которой обсуждались вопросы безопасности с участием России, Соединённых Штатов и Украины, временно приостановлена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с газетой «Известия».

«Трёхсторонняя группа — на паузе», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Песков уточнил, что двусторонняя российско-американская группа, занимающаяся экономической повесткой, продолжает свою деятельность. Оба формата функционируют раздельно, поскольку имеют различные направления работы.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что европейские страны подавали сигналы о готовности присоединиться к переговорному процессу по Украине. Однако в Москве не видят необходимости и целесообразности в таком участии.