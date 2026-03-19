Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 22:18

Песков подтвердил паузу в трёхсторонних переговорах

Работа трёхсторонней рабочей группы, в рамках которой обсуждались вопросы безопасности с участием России, Соединённых Штатов и Украины, временно приостановлена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с газетой «Известия».

«Трёхсторонняя группа — на паузе», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Песков уточнил, что двусторонняя российско-американская группа, занимающаяся экономической повесткой, продолжает свою деятельность. Оба формата функционируют раздельно, поскольку имеют различные направления работы.

Кремль не видит смысла оценивать слухи о попытках США отдалить Россию от КНР

Ранее Дмитрий Песков заявил, что европейские страны подавали сигналы о готовности присоединиться к переговорному процессу по Украине. Однако в Москве не видят необходимости и целесообразности в таком участии.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Украина
  • Россия
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar