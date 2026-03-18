18 марта, 10:11

Песков заявил, что Москва не считает нужным допускать Европу к переговорам по Украине

Обложка © Life.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что европейские страны подавали сигналы о готовности присоединиться к переговорному процессу по Украине. Однако в Москве не видят необходимости и целесообразности в таком участии.

«Вы знаете, что от европейцев были сигналы, что они, дескать, хотят занять своё место за столом переговоров по теме украинского урегулирования, что мы не считаем необходимым и целесообразным», — указал представитель Кремля.

Кремль не получал от Европы сигналов о желании вести диалог по энергетике

Ранее Дональд Трамп высказался о перспективах переговоров по украинскому конфликту. Он заявил, что договориться с президентом России Владимиром Путиным оказалось проще, чем с Владимиром Зеленским. По словам главы Белого дома, именно позиция Киева сейчас усложняет процесс поиска компромисса и выхода из кризиса.

Дарья Денисова
