Кремль не получал от Европы сигналов о желании вести диалог по энергетике
Москва не получала сигналов от стран Европы о желании вести диалог по сотрудничеству в энергетике, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никаких сигналов от европейцев о том, что они хотят хотя бы вести диалог, не поступало», — сказал он.
Сейчас уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы находится на критически низком уровне: всё приобретённое на эту зиму выкачали ещё в феврале, а сейчас в ЕС расходуют прошлогодние запасы. При этом самая плачевная ситуация сложилась в Нидерландах. Как сообщал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, рост цен на топливо станет «катастрофой» для Европы, и ей потребуется время, чтобы начать выпрашивать дополнительные поставки из России.
