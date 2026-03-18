17 марта, 22:14

Слуцкий заявил о русофобской шизофрении в ЕС из-за запрета на импорт нефти РФ

Обложка © Life.ru

На фоне войны на Ближнем Востоке и тяжёлой ситуации на рынках нефти европейские чиновники «бьются в приступе русофобской шизофрении». Так глава ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал готовящийся 20-й пакет санкций ЕС против России, который касается запрета на импорт нефти и газа.

«Евросоюз готовит самострел в голову. Глава МИД Венгрии Сийярто сообщил о подготовке к 15 апреля 20-го пакета антироссийских санкций с полным запретом импорта нефти и газа из России. Брюссельские чиновники бьются в приступе русофобоской шизофрении. И это — в крайней тяжёлой ситуации вокруг Ирана и обострения в зоне Персидского залива, которая взорвала нефтяные рынки», — написал Слуцкий в своём телеграм-канале.

По мнению депутата, часть европейских политиков, которая «реально оценивает ситуацию», настаивает на восстановлении энергетических связей с Россией, но их позиции игнорируются. Он подчеркнул, что основная нагрузка от санкций ляжет на обычных граждан, которым придётся оплачивать последствия решений «евроястребов».

Каллас назвала «опасным прецедентом» ослабление санкций США против российской нефти

А ранее глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас заявила, что руководители внешнеполитических ведомств ЕС в Брюсселе не смогли продвинуться в вопросе о 20-м пакете антироссийских санкций. По её словам, утверждение пакета сильно затянулось, и министры обсуждают, как подтолкнуть процесс. Каллас также упомянула, что аналогичные трудности касаются выделения Киеву 90 миллиардов евро финансовой помощи.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Тимур Хингеев
