Кремль не видит смысла оценивать слухи о попытках США отдалить Россию от КНР

В Кремле не видят смысла рассуждения о том, что Соединённые Штаты якобы стремятся ослабить партнёрские отношения Москвы и Пекина. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ориентироваться необходимо на заявления официальных лиц.

Ранее издание Politico сообщало, что американская сторона участвует в переговорном процессе по урегулированию конфликта вокруг Украины, чтобы сделать отношения РФ и КНР менее тесными.

«Сейчас много разных рассуждений. Нет смысла их все оценивать. Надо ориентироваться на официальные заявления», — отметил Песков, слова которого приводит издание Daily Storm.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И назвал отношения Китая с Россией стабильными в условиях изменчивой международной ситуации. Дипломат выступил на ежегодном брифинге в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей.