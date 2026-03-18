Politico: Трамп видит в сближении с Россией рычаг для сдерживания Китая

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает нормализацию отношений с Россией как стратегический инструмент для сдерживания Китая. Об этом 17 марта сообщила газета Politico со ссылкой на информированного представителя Белого дома.

«Представитель администрации Трампа, которому предоставили анонимность для обсуждения текущих переговоров, заявил, что поиск «способа более тесного сотрудничества с Россией» может создать «другой баланс сил с Китаем, который может быть очень, очень выгодным», — говорится в публикации .

По данным издания, американская администрация исходит из того, что окончание конфликта на Украине, возвращение России в мировую экономику и привлечение американских инвестиций в конечном счёте ослабят российско-китайское партнёрство, которое в Вашингтоне считают главной геополитической угрозой. Экс-глава аппарата Совета национальной безопасности США Фред Флейтц подтвердил, что Трамп рассматривает альянс Москвы и Пекина как основную угрозу безопасности и намерен разрушить этот стратегический союз путём нормализации отношений с Кремлём.

Сам Трамп ранее заявлял о стремлении к трёхсторонней встрече с лидерами России и Китая для обсуждения сокращения военных бюджетов и ядерных арсеналов, подчёркивая готовность к прагматичному диалогу с обеими державами.

