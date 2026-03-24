Главарь киевского режима Владимир Зеленский был «ошарашен» смещением внимания с конфликта на Украине на Ближний Восток. Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН.

«Зеленский буквально ошарашен смещением внимания с Украины и его собственной «героической персоны» на ситуацию с эскалацией на Ближнем Востоке», — сказал Небензя.

Ранее в Европе дипломаты забили тревогу из опасений, что Белый дом свернёт поддержку Киева на фоне эскалации на Ближнем Востоке. В Старом Свете всерьёз рассматривают сценарий, при котором Белый дом переключится исключительно на иранское направление. Главная причина беспокойства кроется в ресурсах. Конфликт с Ираном, как опасаются в Европе, истощает стратегические запасы ракет и систем ПВО, которые критически необходимы украинской армии. Особенно остро стоит вопрос с батареями Patriot.