Небензя: Киев вскоре столкнётся с новыми условиями урегулирования конфликта

Отказ Украины от переговоров приведёт к новым условиям урегулирования конфликта. Такое мнение высказал постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза.

«Мы однозначно привержены переговорному решению и достижению целей СВО дипломатическими методами, но поскольку киевский режим к этому не готов и, науськиваемый своими европейскими друзьями, собирается продолжать воевать любой ценой. Ему уже вскоре придётся столкнуться с новыми условиями урегулирования», — заявил Небензя.

Ранее Василий Небензя заявил, что для киевских властей участие в любых внешних конфликтах сегодня важнее, чем поиск путей к миру внутри собственной страны. Кроме того, по мнению постпреда, главаря киевского режима Владимира Зеленского волнуют интересы «западных кураторов» больше, чем нужды населения Украины.