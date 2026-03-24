23 марта, 22:08

Небензя озвучил число мирных россиян, пострадавших от атак ВСУ

Обложка © Постпредство России при ООН

Обложка © Постпредство России при ООН

С февраля 2022 года от атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали не менее 27,5 тысячи мирных жителей России. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, значительный ущерб нанесён гражданской инфраструктуре. Он отметил разрушения социальных, образовательных и медицинских объектов, а также число погибших в Белгородской области.

«В общей сложности с февраля 2022 года минимум 27,5 тысяч мирных жителей России пострадали от атак ВСУ», — говорится в сообщении.

Небензя добавил, что только в Белгородской области разрушены сотни объектов, включая школы и медучреждения. По его данным, в регионе погибли 467 человек, среди них 23 ребёнка.

Он также сообщил, что в период с 9 по 15 марта от обстрелов пострадали 239 мирных жителей. Из них 202 человека получили ранения, в том числе дети, 37 человек погибли. За этот период по гражданским объектам выпустили около 3,5 тысячи боеприпасов.

Новости СВО. ВС РФ разрезают Константиновку и вышли к Славянску, конфуз ВСУ в Покровке, скандал с прослушкой главы МИД Венгрии, 24 марта

Ранее Василий Небензя заявил о росте числа атак беспилотников по российским регионам. По его словам, фиксируется беспрецедентное количество ударов с применением БПЛА, в том числе по Москве и Московской области. Дипломат отметил, что атаки затрагивают гражданскую инфраструктуру. Российская сторона регулярно поднимает этот вопрос на международных площадках.

Антон Голыбин
