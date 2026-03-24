Небензя озвучил число мирных россиян, пострадавших от атак ВСУ

С февраля 2022 года от атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали не менее 27,5 тысячи мирных жителей России. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, значительный ущерб нанесён гражданской инфраструктуре. Он отметил разрушения социальных, образовательных и медицинских объектов, а также число погибших в Белгородской области.

Небензя добавил, что только в Белгородской области разрушены сотни объектов, включая школы и медучреждения. По его данным, в регионе погибли 467 человек, среди них 23 ребёнка.

Он также сообщил, что в период с 9 по 15 марта от обстрелов пострадали 239 мирных жителей. Из них 202 человека получили ранения, в том числе дети, 37 человек погибли. За этот период по гражданским объектам выпустили около 3,5 тысячи боеприпасов.

Ранее Василий Небензя заявил о росте числа атак беспилотников по российским регионам. По его словам, фиксируется беспрецедентное количество ударов с применением БПЛА, в том числе по Москве и Московской области. Дипломат отметил, что атаки затрагивают гражданскую инфраструктуру. Российская сторона регулярно поднимает этот вопрос на международных площадках.