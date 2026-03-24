Вывод Вооружённых сил Украины (ВСУ) из Донбасса может создать проблемы для главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в военных кругах. Речь идёт не о рисках для страны в целом, а о личной политической позиции экс-комика. В публикации отмечается, что давление со стороны США усиливает этот фактор.

«Лично для Зеленского вывод войск станет серьёзной политической проблемой. Кроме того, со стороны США постоянно звучат призывы к выборам сразу после завершения войны или даже во время неё, что на Банковой воспринимается как попытка отстранить президента от власти. Но это проблемы конкретно для Зеленского. Не для страны в целом», — говорится в сообщении.

Собеседник издания считает, что отказ от вывода войск связан не только с военными задачами. По его словам, решение носит политический характер и связано с внутренней повесткой. Также в материале указано, что тема возможных выборов обсуждается параллельно с военными вопросами. Это, по мнению источника, влияет на принимаемые решения.

Ранее сообщалось, что США на переговорах с Украиной поднимают вопрос о выводе войск из Донбасса. По данным источников, этот пункт обсуждается в рамках диалога между сторонами. Переговоры прошли 21 и 22 марта. Участники обсуждали условия урегулирования и возможные компромиссы. Один из собеседников отмечал, что американская сторона регулярно возвращается к теме вывода войск. При этом обсуждаются возможные гарантии безопасности.