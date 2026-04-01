Песков: Зеленский «ещё вчера» должен был вывести ВСУ из Донбасса

Владимир Зеленский должен как можно скорее отдать приказ об отводе остатков украинской армии с территории Донбасса, на этом продолжает настаивать российское руководство. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Это уже говорилось неоднократно. И, по идее, Зеленский должен был ещё вчера принять такое решение. Взять на себя ответственность и принять это нелёгкое решение. Это могло бы спасти жизни большого количества людей и остановить горячую фазу этой войны», — пояснил представитель Кремля.

Песков добавил, что сейчас идёт вынужденная пауза в переговорах по Украине, но вызвана она не ультиматумами, а переключением внимания Вашингтона на Ближний Восток.

Ранее Зеленский заявил, что встреча украинской делегации с представителями Белого дома в Майами завершилась без ощутимого прогресса. По его словам, в окружении лидера США Дональда Трампа могут рассматривать уступки территорий как единственный путь завершения конфликта. Зеленский отметил, что его «тревожит однобокость такого подхода».