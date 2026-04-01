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Регион
Опубликовано 1 апреля, 12:40

В Кремле объяснили паузу в переговорах по Украине

Песков объяснил паузу в переговорах по Украине занятостью США на Ближнем Востоке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Кремле прокомментировали приостановку трёхсторонних консультаций по украинскому урегулированию. Официальный представитель главы государства Дмитрий Песков назвал причиной причиной возникшей паузы занятость США на Ближнем Востоке.

По словам пресс-секретаря, заминка в диалоге не связана с ожиданием выполнения Киевом каких-либо предварительных условий. Он опроверг предположения о том, что Россия ждет вывода вооружённых сил Украины с территории Донбасса в установленный срок.

Как уточнил представитель Кремля, американские партнёры в данный момент сосредоточены на решении других внешнеполитических задач. Их график оказался перегружен событиями на Ближнем Востоке.

Именно из-за высокой вовлечённости Вашингтона в ближневосточный трек, пояснил Песков, сторонам не удаётся вернуться за стол трёхсторонних переговоров. В Москве рассчитывают, что ситуация изменится, как только у коллег освободится ресурс для продолжения диалога.

Напомним, последние на данный момент переговоры состоялись 17-18 февраля в Женеве. Первый раунд консультаций продлился порядка шести часов, второй, прошедший на следующий день, — около двух. По окончании встреч помощник президента РФ Владимир Мединский провёл закрытую встречу с украинской стороной. Комментируя итоги, глава российской делегации охарактеризовал переговоры как сложные, но прошедшие в деловом ключе.

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Александр Юнашев
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