В ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам ВС РФ нанесли удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса и энергетики, обеспечивающим их работу. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Сегодня ночью <...> нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами», — сообщили в военном ведомстве.

Всего за минувшую неделю нанесено шесть групповых ударов. Поражены объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, военные аэродромы, цеха производства и места подготовки к запуску ударных беспилотников, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, как ВСУ пытались штурмовать российские позиции с применением вымоленного у США танка Abrams. Конечно, у противника ничего не вышло.