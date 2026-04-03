МО доложило о массированном ударе ВС РФ по объектам ВПК и энергетики Украины
Российский бомбардировщик Су-34, активно используемый в зоне проведения СВО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind
В ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам ВС РФ нанесли удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса и энергетики, обеспечивающим их работу. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Сегодня ночью <...> нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами», — сообщили в военном ведомстве.
Всего за минувшую неделю нанесено шесть групповых ударов. Поражены объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, военные аэродромы, цеха производства и места подготовки к запуску ударных беспилотников, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, как ВСУ пытались штурмовать российские позиции с применением вымоленного у США танка Abrams. Конечно, у противника ничего не вышло.
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