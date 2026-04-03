ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 апреля, 06:14

Кимаковский рассказал, как ВС РФ отбили штурм ВСУ на танках Abrams в ДНР

Танки Abrams американского производства. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Танки Abrams американского производства. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

ВСУ пытались штурмовать российские позиции в районе Красноармейска (Покровска) с использованием танков Abrams американского производства. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, встречные бои фиксировались в районе Гришина и Сергеевки.

«Это уже наше Донецкое направление. Это в район Красноармейска, где они пробовали провести механизированный штурм буквально вот на днях с использованием в том числе и танка Abrams», — сказал Кимаковский в эфире телеканала «Соловьёв LIVE». Действия противника были сорваны.

ВСУ держат российских бойцов в «сером плену»
ВСУ держат российских бойцов в «сером плену»

Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков минувшей ночью. За десять часов уничтожено 192 беспилотника ВСУ. Их сбивали в том числе в небе над Белгородской, Брянской, Курской и Московской областями.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar