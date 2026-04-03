Кимаковский рассказал, как ВС РФ отбили штурм ВСУ на танках Abrams в ДНР

ВСУ пытались штурмовать российские позиции в районе Красноармейска (Покровска) с использованием танков Abrams американского производства. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, встречные бои фиксировались в районе Гришина и Сергеевки.

«Это уже наше Донецкое направление. Это в район Красноармейска, где они пробовали провести механизированный штурм буквально вот на днях с использованием в том числе и танка Abrams», — сказал Кимаковский в эфире телеканала «Соловьёв LIVE». Действия противника были сорваны.

Ранее Минобороны отчиталось о работе российских зенитчиков минувшей ночью. За десять часов уничтожено 192 беспилотника ВСУ. Их сбивали в том числе в небе над Белгородской, Брянской, Курской и Московской областями.