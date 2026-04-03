ВСУ держат российских бойцов в «сером плену»

Среди российских военнослужащих, официально числящихся без вести пропавшими или даже погибшими, могут находиться бойцы, пребывающие в «сером плену» прямо на линии фронта. Об этом РБК заявил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. По его словам, захваченные подобным образом солдаты не фигурируют в списках военнопленных и остаются «невидимыми» для госструктур.

Парламентарий сообщил, что в работе его группы несколько десятков случаев, когда на родственников выходили неизвестные, заявляли, что их близкие находятся в плену, и требовали крупные суммы денег. Многие из этих военных исчезли более полугода назад, а суды уже признали их умершими.

Похитители присылают видеодоказательства: на одном и том же фоне пленники называют актуальные даты, что свидетельствует о содержании «невидимых» узников в одном месте на передовой. Координационная группа по специальной военной операции сейчас ищет способы вернуть бойцов домой.