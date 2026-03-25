Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о случаях жестокого обращения с российскими военными, попавшими в плен на Украине. Она утверждает, что речь идёт о систематических издевательствах и медицинских манипуляциях без обезболивания.

Захарова подчеркнула, что ответственность за жестокое обращение киевского режима с военнопленными будет возложена на всех причастных. Это касается как высшего руководства Украины и руководителей медицинских учреждений, отдававших преступные распоряжения, так и непосредственно медицинского персонала, исполнявшего эти приказы.

«Ампутация без анестезии, намеренное причинение боли посредством введения в раны медицинских инструментов, использование пленных в качестве тренажёров для студентов-медиков, нанесение ударов по сломанным костям. Это стало рутиной для, к сожалению, многих украинских врачей», — сказала дипломат в ходе брифинга.