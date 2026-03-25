Пленный из ВСУ рассказал, как попал на передок без ноги и с вырезанными кишками

Украинский военнослужащий Николай Журба, оказавшийся в плену в Сумской области, сообщил российскому Минобороны о своём пребывании на передовой, несмотря на серьёзные травмы. Оказалось, что у него целый букет проблем: кишечник частично удалён из-за перитонита, лёгкое пробито, да ещё и ногу потерял в аварии.

«Мне как говорили: что если будешь служить, то только в тыловых частях. Перитонит был. Вырезали мне, как говорили, сантиметров 40 кишок. Потом лёгкое было пробито. Попал в ДТП, ногу оторвало, сустав сам остался. Титановая пластина стоит вот так вот клюшкой, восемь саморезов», — пояснил Журба.

В феврале 2025 года Журбу доставили из военкомата в Хорошевку, что под Винницей. Ему обещали службу в «суперчасти» в тылу, вдали от боевых действий. Однако уже через полторы-две недели его отправили на девятидневное слаживание, после которого сообщили о переброске в Сумскую область. Первый раз Журба провёл на передовой семь дней.

После одного из последующих выходов на фронт, Журба обратился к замполиту с жалобой на сильное натирание и посинение поврежденной ноги из-за пластины. Его отвезли в больницу, но замполит забрал его документы без необходимого штампа, пообещав поставить его позже и отправить Журбу на операцию в Винницу, на пункт постоянной дислокации. В конечном итоге Журба попал в плен к российским военным в районе Краснополья.